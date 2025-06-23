Бій брата Ф'юрі скасували через травму

Наступний бій британського боксера надважкої ваги Г'юї Фʼюрі (30-3, 17 КО) не відбудеться.

Про це повідомляє BoxingScene.

Британець не битиметься проти бельгійця Майкла Піроттона (10-1, 4 КО) через перелом п'ясткової кістки руки, який він отримав у бою проти Дена Гарбера.

Британська боксерська рада не дозволила Ф'юрі провести бій у суботу, отримавши медичний висновок від доктора Тома Рігбі, який вказав, що перелом не зажив повністю.

Г'юї зможе повернутися лише в кінці серпня або на початку вересня.

Восьмираундовий поєдинок мав відбутися в андеркарді бою Шакана Піттерса та Бредлі Рі на арені Connexin Live у Галлі.

Раніше повідомлялося, що Тайсон Ф'юрі дав попередню згоду на проведення поєдинку зі своїм земляком Ентоні Джошуа.