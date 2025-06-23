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Бій брата Ф'юрі скасували через травму

Олександр Булава — 23 червня 2025, 18:41
Бій брата Ф'юрі скасували через травму
Г’юї Ф’юрі
BoxingScene Staff

Наступний бій британського боксера надважкої ваги Г'юї Фʼюрі (30-3, 17 КО) не відбудеться.

Про це повідомляє BoxingScene.

Британець не битиметься проти бельгійця Майкла Піроттона (10-1, 4 КО) через перелом п'ясткової кістки руки, який він отримав у бою проти Дена Гарбера.

Британська боксерська рада не дозволила Ф'юрі провести бій у суботу, отримавши медичний висновок від доктора Тома Рігбі, який вказав, що перелом не зажив повністю.

Г'юї зможе повернутися лише в кінці серпня або на початку вересня.

Восьмираундовий поєдинок мав відбутися в андеркарді бою Шакана Піттерса та Бредлі Рі на арені Connexin Live у Галлі.

Раніше повідомлялося, що Тайсон Ф'юрі дав попередню згоду на проведення поєдинку зі своїм земляком Ентоні Джошуа.

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