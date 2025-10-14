Українська правда
Фундора та Турман можуть провести бій в андеркарді поєдинку Пакʼяо

Володимир Варуха — 14 жовтня 2025, 08:56
Титульний поєдинок між чемпіоном світу за версією WBC у першій середній вазі Себастіаном Фундорою (23-1-1, 15 КО) та колишнім володарем титулів WBA Super і WBC у напівсередній вазі Кітом Турманом (31-1, 23 КО) можуть перенести на січень 2026 року.

Про це повідомив Майк Коппінджер.

Спочатку бій планувався на 25 жовтня, однак під час підготовки у тренувальному таборі Фундора отримав травму руки. Через це команда чемпіона розглядає можливість зміщення дати поєдинку.

Очікується, що бій відбудеться в андеркарді виступу легендарного Менні Пак’яо, який готується до свого чергового поєдинку.

Для Себастіана Фундори це буде перший вихід у ринг після яскравої перемоги над Тімом Цзю у липні цього року, коли американець здобув дострокову перемогу в сьомому раунді.

Раніше Турман заявив, що він планує здобути чемпіонський титул у бою проти Себастіана.

