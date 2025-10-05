Турман: Коли я здобуду титул WBC, ніхто не буде відмовлятися від бою зі мною
Турман
Thurman (instagram.com)
36-річний американський боксер Кіт Турман (31-1, 23 КО) прагне перемогти Себастіана Фундору (23-1-1, 15 КО) у бою за титул WBC у першій середній вазі.
Про це повідомляє The Ring.
"Я збираюся підкорити гору Еверест. Його називають "Пекельною вежею", але я вже був у вогні. Це те, заради чого я живу. Це вершина спорту. Як тільки я отримаю титул WBC, у людей не буде причин відмовлятися від бою з Кітом Турманом. Я чекав попри невдачі", – сказав Турман.
Поєдинок між Турманом та Фундорою відбудеться 25 жовтня у MGM Grand в Лас-Вегасі.
Попередній бій Турмана відбувся 12 березня. Тоді він впевнено нокаутував австралійця Брока Джервіса (23-2, 21 КО) у третьому раунді.
Фундора у останньому бою також переміг представника Австралії – Тіма Цзю.