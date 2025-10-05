Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Турман: Коли я здобуду титул WBC, ніхто не буде відмовлятися від бою зі мною

Володимир Варуха — 5 жовтня 2025, 17:10
Турман: Коли я здобуду титул WBC, ніхто не буде відмовлятися від бою зі мною
Турман
Thurman (instagram.com)

36-річний американський боксер Кіт Турман (31-1, 23 КО) прагне перемогти Себастіана Фундору (23-1-1, 15 КО) у бою за титул WBC у першій середній вазі.

Про це повідомляє The Ring.

"Я збираюся підкорити гору Еверест. Його називають "Пекельною вежею", але я вже був у вогні. Це те, заради чого я живу. Це вершина спорту. Як тільки я отримаю титул WBC, у людей не буде причин відмовлятися від бою з Кітом Турманом. Я чекав попри невдачі", – сказав Турман.

Поєдинок між Турманом та Фундорою відбудеться 25 жовтня у MGM Grand в Лас-Вегасі.

Попередній бій Турмана відбувся 12 березня. Тоді він впевнено нокаутував австралійця Брока Джервіса (23-2, 21 КО) у третьому раунді.

Фундора у останньому бою також переміг представника Австралії – Тіма Цзю.

Бокс Фундора Кіт Турман

Кіт Турман

Нокаут аперкотом: Турман успішно повернувся на ринг після трирічної паузи

Останні новини