Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Чемпіон світу зробив прогноз на бій Канело – Кроуфорд

Руслан Травкін — 2 червня 2025, 07:09
Чемпіон світу зробив прогноз на бій Канело – Кроуфорд
Себасьян Фундора
Insta

Чемпіон WBO і WBC в першій середній вазі Себастьян Фундора (22-1-1, 14 KO) поділився думками щодо майбутнього поєдинку між чемпіоном WBA у першій середній вазі Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) та абсолютним чемпіоном у другій середній вазі Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO).

У коментарі для BoxingNews24 Cебастьян заявив, що не вірить у Кроуфорда.

"Я не думаю, що Кроуфорд переможе. Канело комфортніше в другій середній вазі. Він б’ється у цій вазі уже чотири чи п’ять років. Кроуфорд – чудовий боєць, але побачимо. У боксі все може статися", – сказав Фундора.

Об'єднувальний бій між Альваресом та Кроуфордом відбудеться 12 вересня у Лас-Вегасі, США.

Раніше повідомлялося, що Сауль може провести бій з блогером Джейком Полом. Проте Канело підписав довготривалу угоду з головою управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейхом, через що його бій з Полом скасувався.

Щодо Кроуфорда, то 37-річний боксер у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).

Сауль Канело Альварес Теренс Кроуфорд Фундора

Теренс Кроуфорд

Непереможений чемпіон світу назвав найвидатнішого боксера в історії
Він не машина: Кроуфорд – про бій з Канело
Хегай зробив прогноз на бій Канело – Кроуфорд
Пак'яо дав пораду Кроуфорду задля перемоги над Канело
Він його поб'є: Шакур назвав фаворита бою Канело – Кроуфорд

Останні новини