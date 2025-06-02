Чемпіон світу зробив прогноз на бій Канело – Кроуфорд

Чемпіон WBO і WBC в першій середній вазі Себастьян Фундора (22-1-1, 14 KO) поділився думками щодо майбутнього поєдинку між чемпіоном WBA у першій середній вазі Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) та абсолютним чемпіоном у другій середній вазі Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO).

У коментарі для BoxingNews24 Cебастьян заявив, що не вірить у Кроуфорда.

"Я не думаю, що Кроуфорд переможе. Канело комфортніше в другій середній вазі. Він б’ється у цій вазі уже чотири чи п’ять років. Кроуфорд – чудовий боєць, але побачимо. У боксі все може статися", – сказав Фундора.

Об'єднувальний бій між Альваресом та Кроуфордом відбудеться 12 вересня у Лас-Вегасі, США.

Раніше повідомлялося, що Сауль може провести бій з блогером Джейком Полом. Проте Канело підписав довготривалу угоду з головою управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейхом, через що його бій з Полом скасувався.

Щодо Кроуфорда, то 37-річний боксер у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).