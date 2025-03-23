Не Богачук: Фундора назвав наступного суперника
Фундора – Букер
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Чемпіон WBC і WBO у першій середній вазі Себастьян Фундора (22-1-1, 14 KO) заявив, що проведе наступний бій проти Ксандера Заяса (21-0, 13 КО).
Про це боксер розповів у коментарі FightHub TV.
"У цій вазі багато сильних бійців. Один із них – Ксандер Зайас, який зараз серед глядачів. Чекаю на шанс вийти з ним у ринг. Потім дійде черга до інших зірок. Подивимося, хто збереже пояси.
Моя мета – решта титулів, але спочатку – Пуерто-Рико проти Мексики. Це буде яскравий поєдинок", – розповів Фундора.
Напередодні Себастьян здобув перемогу технічним нокаутом у четвертому раунді над Чордейлом Букером.
Зазначимо, що Фундора може бути потенційним суперником ще одного українського боксера. Сергій Богачук викликав Себастьяна на бій ще на початку року.