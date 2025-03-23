Не Богачук: Фундора назвав наступного суперника

Чемпіон WBC і WBO у першій середній вазі Себастьян Фундора (22-1-1, 14 KO) заявив, що проведе наступний бій проти Ксандера Заяса (21-0, 13 КО).

Про це боксер розповів у коментарі FightHub TV.

"У цій вазі багато сильних бійців. Один із них – Ксандер Зайас, який зараз серед глядачів. Чекаю на шанс вийти з ним у ринг. Потім дійде черга до інших зірок. Подивимося, хто збереже пояси.

Моя мета – решта титулів, але спочатку – Пуерто-Рико проти Мексики. Це буде яскравий поєдинок", – розповів Фундора.