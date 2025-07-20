Подвійна перевага: статистика ударів бою Фундора – Цзю

У Лас-Вегасі на арені MGM Grand завершився реванш між Себастьяном Фундорою (23-1-1, 15 КО) та Тімом Цзю (25-3, 18 КО).

Чинний чемпіон WBC у першій середній вазі Фундора переміг – кут австралійця прийняв рішення здатися після сьомого раунду.

За 21 хвилину боксу Себастьян загалом завдав 596 ударів, з яких 152 виявилися влучними. Його опонент викинув 204 удари, донісши до цілі всього 72.

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Фундора чудово скористався тим, що має 197 сантиметрів зросту проти 175 в Цзю. Американець влучив 36 джебів із 306. Австралієць спробував влучити передньою рукою 36 разів – у ціль потрапило лише 4.

Зазначимо, що для австралійця це вже третя поразка в останніх чотирьох поєдинках.

У березні 2024 року він поступився роздільним рішенням суддів Себастьяну Фундорі. У жовтні минулого року син Константина Цзю програв нокаутом Бахраму Муртазалієву. Три місяці тому він нокаутував Джозефа Спенсера.