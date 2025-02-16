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Фроч назвав причину завершення кар'єри Ф'юрі

Олександр Булава — 16 лютого 2025, 19:18
Фроч назвав причину завершення кар'єри Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі
Getty Images

Колишній чемпіон світу в другій середній вазі Карл Фроч (33-2, 24 КО) вважає, що на рішення Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) завершити кар'єру вплинула поразка у реванші від Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Цитує Фроча TalkSport.

"Ф’юрі завершив кар'єру, тому що в глибині душі він знає, що, ймовірно його пік уже позаду. До того ж він програв два бої Олександру Усику.

І я особисто знаю, що він страшенно розчарований. Я розмовляв з членом його команди. Він говорив, що Тайсон засмучений та злий за поразку в реванші.

Але він програв і програв чесно. Я думаю, що Усик зробив більш ніж достатньо для перемогти. Це був конкурентний бій, але він був не дуже цікавим, не схожим на перший", – сказав Фроч.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.

Нагадаємо, що минулого року він провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був українець Олександр Усик. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс чемпіона WBC.

Тайсон Ф'юрі Карл Фроч

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