Фроч пояснив провал Джошуа в поєдинку проти Дюбуа
Колишній чемпіон світу Карл Фроч вважає, що підготовка Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) регресувала після відходу тренера Роба Маккракена.
Цитує Фроча The Sun.
"Джошуа регресував після того, як пішов від Роба Маккракена. І якщо він збирається рухатися вперед, повернутися і провести реванш з Даніелем Дюбуа, то я не думаю, що у нього для цього правильне оточення.
Йому потрібен серйозний струс в команді, йому потрібно внести зміни, а перед цим – розібратися з думками, тому що він зараз знаходиться на закаті своєї кар'єри.
Я не кажу, що він не може повернутися і стати триразовим чемпіоном світу, але це буде важко зробити", – сказав Фроч.
Зазначимо, що Роб Маккарен залишив тренерський штаб Ентоні після першої поразки від Олександра Усика.
Нагадаємо, 34-річний британський боксер тричі побував у нокдауні в поєдинку з Дюбуа, а у 5-му раунді був відправлений у нокаут. Згідно зі статистикою CompuBox, ЕйДжей пропустив 79 ударів, 49 з них – силові.