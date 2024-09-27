Фроч пояснив провал Джошуа в поєдинку проти Дюбуа

Колишній чемпіон світу Карл Фроч вважає, що підготовка Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) регресувала після відходу тренера Роба Маккракена.

Цитує Фроча The Sun.

"Джошуа регресував після того, як пішов від Роба Маккракена. І якщо він збирається рухатися вперед, повернутися і провести реванш з Даніелем Дюбуа, то я не думаю, що у нього для цього правильне оточення.

Йому потрібен серйозний струс в команді, йому потрібно внести зміни, а перед цим – розібратися з думками, тому що він зараз знаходиться на закаті своєї кар'єри.

Я не кажу, що він не може повернутися і стати триразовим чемпіоном світу, але це буде важко зробити", – сказав Фроч.