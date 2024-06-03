Фроч: Вайлдер більше не є загрозою в надважкій вазі

Колишній чемпіон світу Карл Фроч вважає, що поразка від Чжана Чжилея поставила хрест на кар’єрі Деонтея Вайлдера.

Таку думку він висловив на своєму YouTube-каналі.

"З Деонтеєм Вайлдером покінчено. Чжан Чжилей повністю переміг Вайлдера, і я думаю, що це має бути кінцем його кар'єри. Не думаю, що він оголосить про це відразу, але Деонтей проаналізує це та озирнеться назад.

Вайлдер більше не є загрозою в надважкій вазі. Він не може конкурувати. Він програв Джозефу Паркеру, а тепер його нокаутував Чжилей. І це був дуже поганий нокаут – Вайлдер розпластався на канвасі. Деонтей виглядав як тінь себе колишнього", — сказав Фроч.