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Фроч: Вайлдер більше не є загрозою в надважкій вазі

Игорь Чернявский — 3 червня, 15:10
Фроч: Вайлдер більше не є загрозою в надважкій вазі

Колишній чемпіон світу Карл Фроч вважає, що поразка від Чжана Чжилея поставила хрест на кар’єрі Деонтея Вайлдера.

Таку думку він висловив на своєму YouTube-каналі.

"З Деонтеєм Вайлдером покінчено. Чжан Чжилей повністю переміг Вайлдера, і я думаю, що це має бути кінцем його кар'єри. Не думаю, що він оголосить про це відразу, але Деонтей проаналізує це та озирнеться назад.

Вайлдер більше не є загрозою в надважкій вазі. Він не може конкурувати. Він програв Джозефу Паркеру, а тепер його нокаутував Чжилей. І це був дуже поганий нокаут – Вайлдер розпластався на канвасі. Деонтей виглядав як тінь себе колишнього", — сказав Фроч.

Поразка від китайця стала для Вайлдера другою поспіль та загалом четвертою в кар’єрі. У 5 раунді Деонтей пропустив два потужних удари, після чого рефері вирішив зупинити бій.

Чжилей вже викликав на бій Ентоні Джошуа.

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