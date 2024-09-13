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Фроч назвав переможця в поєдинку Усика з Джошуа

Олександр Булава — 13 вересня, 16:14
Фроч назвав переможця в поєдинку Усика з Джошуа
Фото: Getty Images

Колишній чемпіон Карл Фроч вважає, що ексчемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа не зможе перемогти володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика у їх третьому потенційному поєдинку.

Цитує Фроча Seconds Out.

"Забудьте про це. Він не переможе Усика. Джошуа програв йому вже двічі. 24 раунди побиття. Я не докопуюсь до Ей Джея.

Усик двічі його перевершив. Ентоні не може перемогти Усика, він намагався і двічі зазнав невдачі", — сказав Фроч.

Нагадаємо, Усик двічі переміг Джошуа за рішенням суддів. Перший їх бій відбувся у вересні 2021 року, а реванш у серпні 2022 року.

Наступний поєдинок Ентоні проведе 21 вересня проти Даніеля Дюбуа, а Олександр 21 грудня зустрінеться у реванші з Тайсоном Ф'юрі.

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