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Фроч пояснив поразку Ф’юрі у поєдинку з Усиком

— 21 травня, 18:49
Фроч пояснив поразку Ф’юрі у поєдинку з Усиком

Колишній чемпіон Карл Фроч вважає, що Тайсон Ф’юрі не мав впевненості у перемозі над Олександром Усиком за титул абсолютного чемпіона світу.

Цитує Фроча talkSPORT.

"Я думав, що під час підготовки до бою я ніколи не бачив Ф’юрі таким нервовим, схвильованим та роздратованим. Під час битви поглядів він не хотів дивитися на Усика.

Він виглядав так, ніби образив когось у машині, а потім вони зупинилися поряд з ним на наступному світлофорі. Я подумав, що цей нервовий хлопець, Ф’юрі. Я думав, що він вийшов у ринг без особливої впевненості в тому, що справді зможе перемогти Усика", сказав Фроч.

Нагадаємо, що Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні. Тайсон завдав більшу кількість ударів, але точнішим був Олександр.

Раніше була інформація, що угода британця та українця розрахована на два поєдинки.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Фроч

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