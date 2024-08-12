Фроч: Усик переміг би Володимира Кличка

Колишній чемпіон світу в другій середній вазі Карл Фроч вважає, що чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) зміг би перемогти колишнього чемпіона світу Володимира Кличка.

Про це Фроч розповів у своєму подкасті.

"Усик. Кличко дуже великий, сильний. Я бачив, як його побив Ей Джей, але він уже пройшов свій найкращий період, мав паузу 18 місяців і особливо не старався. Кличко звалив Джошуа на канвас, а потім з якоїсь причини перестав завдавати ударів.

Піковий Кличко справді великий, сильний, потужний, але Усик адаптувався у дивізіоні і щойно переміг Тайсона Ф’юрі. Не можу робити ставки проти Олександра. Це був би чудовий бій, але Усик переміг би", — сказав Фроч.

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу.

Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа.