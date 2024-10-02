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Є люди, які заслуговують на це більше: Фроч про реванш Дюбуа – Джошуа

Олексій Мурзак — 2 жовтня, 17:22
Є люди, які заслуговують на це більше: Фроч про реванш Дюбуа – Джошуа
Карл Фроч висловився про можливий реванш Дюбуа з Джошуа
Колаж secondsout

Колишній чемпіон Карл Фроч поділився думками відносно наступного суперника для чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

У коментарі Secondsout Фроч заявив, що Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) не заслуговує на потенційний реванш.

"Даніель Дюбуа тепер повноправний чемпіон світу за версією IBF. Йому подарували титул, я назвав його паперовим чемпіоном, але він переміг дворазового чемпіона світу Ей Джея, так що він заслуговує на свої лаври. Дюбуа показав блискучий виступ і розбив Джошуа.

Реванш з Ентоні – це бій за великі гроші, але чи заслуговує на нього Джошуа? Дюбуа мріятиме про це, але чи заслуговує на нього Джошуа? Я думаю, що в черзі є й інші люди, які заслуговують на це більше – Джозеф Паркер і Чжилей Чжан", – сказав Фроч.

Нагадаємо, 21 вересня Ентоні Джошуа поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.

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