Сподіваюсь він не отримає серйозних травм: Фроч – про бій між Юбенком та Бенном

Колишній чемпіон світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) Карл Фроч (33-2, 24 КО) вважає, що Конор Бенн (23-0, 14 KO) не має шансів у поєдинку проти Кріса Юбенка-молодшого (34-3, 25 КО).

Про це Фроч розповів на YouTube-каналі Froch On Fighting.

"Юбенк занадто сильний для Бенна. Кріс є хорошим бійцем, але не світового рівня. Бенн нічого не досяг, нічого не довів і не переміг нікого серйозного. Нокаут в бою з Крісом Алгієрі нічого не довів, тому що з Алгієрі вже було покінчено. Це його найкраща перемога. Попри це вважаю, що він має світле майбутнє, незалежно від того, виграє він цей бій чи ні, йому лише 28 років. Сподіваюсь Бенн не отримає серйозних травм, не буде нокаутований і не втратить впевненість у собі", – розповів Фроч.

Бій між двома британцями відбудеться сьогодні вночі у Лондоні на стадіоні Тоттенгема.

Юнбек у жовтні переміг Каміла Шеремету. Водночас Бенн останній раз виходив у ринг у лютому минулого року, коли здолав Петера Добсона.

Нагадаємо, раніше своїми думками про це бій поділився Едді Гірн.