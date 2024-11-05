Промоутер Дюбуа встановив дедлайн Джошуа на прийняття реваншу

Промоутер Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) Френк Воррен надав Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) два дні для прийняття реваншу.

Про це промоутер розповів у коментарі iFL TV.

"Ми бачимо, що другий бій з Джошуа не відбудеться. Тому наразі працюємо над кількома варіантами, є кілька можливостей.

Всі хочуть битися з Дюбуа, знаючи, що це велике ім'я. Вони хочуть отримати кілька фунтів за бій з ним. Багато хто хоче цього. Але також багато хто уникає його, до речі.

Тому якщо Джошуа не зв'яжеться з нами протягом наступних 48 годин, тоді бій у лютому буде замороженим", – сказав Воррен.