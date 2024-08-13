Воррен: Ф'юрі знає, що має зробити, щоб перемогти Усика у реванші

Промоутер Френк Воррен запевнив, що Тайсон Ф'юрі добре підготується до другого поєдинку з Олександром Усиком.

Про це він сказав у коментарі для ютуб-каналу Boxing Social.

"Яка його фізична форма? Він любить змагатися, він завжди тренується сумлінно. Він точно робив це у другій половині своєї кар'єри – після того, як він повернувся і став чемпіоном, і аж до своєї поразки. Він знає, що треба робити, він дуже розумний хлопець.

Минулого разу був дуже близький бій. Це було роздільне рішення суддів, і в бою були ключові моменти, які могли призвести до перемоги. Тайсон Ф'юрі – розумний боєць. Він знає, що саме йому потрібно зробити наступного разу проти дуже хорошого надважковаговика Усика.

Як зараз усі говорять, і мені це дуже подобається, Усик — найкращий боєць цього покоління. Якщо Усик найкращий боєць цього покоління і Тайсон поб'є його – значить, Тайсон буде найкращий боєць цього покоління", – заявив Воррен.