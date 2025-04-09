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Воррен назвав бажаних суперників для Ітауми

Руслан Травкін — 9 квітня 2025, 18:55
Воррен назвав бажаних суперників для Ітауми
Мозес Ітаума
Instagram m.itauma

20-річний британський боксер надважкої ваги Мозес Ітаума (11-0, 9 КО) може провести бої проти Отто Валліна (30-3, 15 КО), Майкла Хантера (23-2-1, 16 КО) та Джермейна Франкліна (23-2, 15 КО).

Про це заявив промоутер Френк Воррен у коментарі для Talksport.

"Наше завдання – вивести його на титульний бій у найкращий момент. Мусимо переконатися, що кожен наступний суперник стане сходинкою до завоювання титулу.

Впевнений, є опоненти, які дадуть йому відчути опозицію. Суперники типу Валліна, Франкліна та Хантера", – сказав Воррен.

Нагадаємо, наприкінці грудня Мозес захистив свій титул WBO Intercontinental та здобув вакантний титул WBA International. На цей час у нього 11 з 11 перемог, 9 з яких він завершив достроково.

Раніше Олександр Усик заявив, що саме Мозес стане наступним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Бокс Френк Воррен Мозес Ітаума

Мозес Ітаума

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