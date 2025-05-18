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Воррен натякнув, що хоче завершення кар'єри Чісори

Руслан Травкін — 18 травня 2025, 09:42
Воррен натякнув, що хоче завершення кар'єри Чісори
Френк Воррен
Getty images

Промоутер Френк Воррен заявив, що ветеран боксу Дерек Чісора (36−13, 23 КО) мав би зупинитися після свого наступного поєдинку, але не виключив, що 41-річний боксер захоче провести і 51-й двобій.

Слова Воррена цитує BoxingNews24.

"Ми побачимо, що станеться, бокс – це незвичайний бізнес, він постійно змінюється і розвивається. Але це захоплююче, і надважка вага захоплююча.

Я б хотів, щоб Чісора зупинився на 50 боях, але ніколи не знаєш точно. Він може просто захотіти битися 51-й раз. Я б хотів, щоб він пішов на пенсію", – сказав Воррен.

Нещодавно Чісора переміг Отто Валіна одноголосним рішенням суддів.

Бокс Дерек Чісора Френк Воррен

Дерек Чісора

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