Воррен — про п’яний дебош Ф’юрі: Хіба йому заборонено випити?

Промоутер Френк Воррен став на захист свого клієнта Тайсона Ф’юрі після того, як його почали критикувати за п’яний дебош у пабі.

Воррен звернувся до ненависників "Циганського короля" у своїй колонці на Daily Star.

"Панікери продовжують стверджувати, що це кінець епохи Тайсона Ф'юрі. Який фарс! Про Тайсона можна буде судити лише тоді, коли його кар'єра завершиться. Цього тижня з'явилося відео, на якому Тайсон сидить у місцевому пабі, а його критики гострять свої ножі, готові до нападу. Звичайно, вони не знають, що Тайсону не потрібно багато, щоб напитися. У своїй книзі він писав, що для цього йому потрібно лише три пінти. І що з того? Він просто насолоджується життям, адже зараз у нього перерва після довгих і важких тренувань, які затягнулися через травму, отриману під час підготовки до бою з Олександром Усиком. Хіба йому заборонено випити? Чи піддавався Джек Ґріліш такій критиці, коли люди бачили його п’яні святкування на чемпіонських парадах Манчестер Сіті?", — написав Воррен.

За кілька днів після відпочинку в пабі Тайсон опублікував відео роботи у тренувальному залі. Завдавши кілька ударів по мішку, британець звернувся до Олександра Усика.