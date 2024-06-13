Ф’юрі: Усику, я йду за тобою

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34−1−1, 24 КО) відновив тренування та готується до реваншу проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Про це британський боксер повідомив в Instagram.

"Я завоював у боксі все – титули, рекорди, багато чого. Але мені ніколи не доводилося повертатися після поразки.

21 грудня в Ер-Ріяді, в самому серці королівства, король поверне собі трон і стане абсолютним чемпіоном.

Усику, я йду за тобою. Готуйся до "Циганського короля".

Шлях до спокути належить мені. Я знаю, що маю робити, бо я бачив свої недоліки", – сказав Ф’юрі.