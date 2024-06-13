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Ф’юрі: Усику, я йду за тобою

Олександр Булава — 13 червня, 16:56
Ф’юрі: Усику, я йду за тобою

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34−1−1, 24 КО) відновив тренування та готується до реваншу проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Про це британський боксер повідомив в Instagram.

"Я завоював у боксі все – титули, рекорди, багато чого. Але мені ніколи не доводилося повертатися після поразки.

21 грудня в Ер-Ріяді, в самому серці королівства, король поверне собі трон і стане абсолютним чемпіоном.

Усику, я йду за тобою. Готуйся до "Циганського короля".

Шлях до спокути належить мені. Я знаю, що маю робити, бо я бачив свої недоліки", – сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, що Ф'юрі зазнав поразки від українського боксера Олександра Усика в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні. Міністр Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх повідомив, що бій-реванш відбудеться 21 грудня 2024 року.

Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

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