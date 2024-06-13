Ф’юрі: Усику, я йду за тобою
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34−1−1, 24 КО) відновив тренування та готується до реваншу проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (22-0, 14 КО).
Про це британський боксер повідомив в Instagram.
"Я завоював у боксі все – титули, рекорди, багато чого. Але мені ніколи не доводилося повертатися після поразки.
21 грудня в Ер-Ріяді, в самому серці королівства, король поверне собі трон і стане абсолютним чемпіоном.
Усику, я йду за тобою. Готуйся до "Циганського короля".
Шлях до спокути належить мені. Я знаю, що маю робити, бо я бачив свої недоліки", – сказав Ф’юрі.
Нагадаємо, що Ф'юрі зазнав поразки від українського боксера Олександра Усика в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні. Міністр Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх повідомив, що бій-реванш відбудеться 21 грудня 2024 року.