У нокдауні від алкоголю: п'яного Ф'юрі вивели з бару в Англії
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34−1−1, 24 КО) потрапив до скандалу пов'язаного з надмірним вживанням алкоголю в одному з барів Англії.
Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.
Британський боксер стані алкогольного сп'яніння був виведений із закладу в Моркамі після чого впав на тротуар.
Нагадаємо, що Усик переміг Ф'юрі у першому поєдинку та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні. Міністр Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх повідомив, що бій-реванш відбудеться 21 грудня 2024 року.