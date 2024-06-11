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У нокдауні від алкоголю: п'яного Ф'юрі вивели з бару в Англії

Станіслав Лисак — 11 червня, 11:49
У нокдауні від алкоголю: п'яного Ф'юрі вивели з бару в Англії

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34−1−1, 24 КО) потрапив до скандалу пов'язаного з надмірним вживанням алкоголю в одному з барів Англії.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Британський боксер стані алкогольного сп'яніння був виведений із закладу в Моркамі після чого впав на тротуар.

Нагадаємо, що Усик переміг Ф'юрі у першому поєдинку та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні. Міністр Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх повідомив, що бій-реванш відбудеться 21 грудня 2024 року.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

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