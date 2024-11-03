Промоутер Дюбуа відреагував на виклик від Паркера

Промоутер Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) Френк Воррен відреагував на виклик від Джозефа Паркера (35-3, 23 КО). Він заявив, що не проти такого розвитку подій.

Його слова цитує Boxing Scene.

"Особисто мені подобається такий бій, але є також кілька інших варіантів. Всі були зосереджені на реванші з Ентоні Джошуа, і ми знаємо, де ми зараз. Ми маємо зібратися всією командою та обрати правильного опонента", – сказав Воррен.

Раніше IBF встановила крайній термін для реваншу Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Чемпіон повинен провести цей бій до 22 квітня.

З Джошуа зняли тимчасову дискваліфікацію після поразки нокаутом, він вже готовий до виходу на ринг.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.