Паркер викликав на бій Дюбуа

Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер (35-3, 23 KO) кинув виклик володарю титулу IBF Даніелю Дюбуа (22-2, 21 KO).

Цитує новозеландця talkSPORT.

"Даніель чудово виглядав проти Джарелла Міллера, Філіпа Хрговича та Ентоні Джошуа. Але є різниця – я свіжий, голодний і готовий до бою. Я очікую великого поєдинку з березня, тож почнімо зараз", - сказав Паркер.

Переговори про бій-реванш між Дюбуа та Джошуа на початку 2025 року були призупинені через занепокоєння промоутера Джошуа Едді Гірна щодо "швидкого повернення" боксера. У зв'язку із цим Даніель може отримати іншого суперника.

Нагадаємо, 21 вересня Дюбуа переміг Джошуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.

Паркер свій останній бій провів у березні проти Чжана Чжилея. Джозеф двічі побував у нокдауні – у третьому та восьмому раунді, проте зміг виграти бій у китайця роздільним рішенням суддів: 113:113, 114:112, 115:11 та став новим тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO.