Колишній чемпіон UFC заявив про готовність провести бій з Усиком

Колишній чемпіон UFC у надважкій вазі камерунець Франсіс Нганну готовий провести бій з Олександром Усиком.

Про це він сказав у коментарі для lowkickmma.com.

" Поєдинок з Усиком? Чому б і ні. У списку моїх бажань — реванш із Тайсоном Ф'юрі та Деонтей Вайлдер. А ось Мартін Баколе — ні. Це бій, який я б обрав як останній варіант, тому що я сприймаю його скоріше як брата. Я б бився з будь-яким іншим, крім нього, до того ж він небезпечний", — сказав Нганну.

Нагадаємо, 37-річний боєць провів два поєдинки за правилами боксу. Спочатку непогано проявив себе проти Тайсона Ф'юрі — британець виграв лише роздільним рішенням суддів. У наступному поєдинку відбувся провал проти Ентоні Джошуа — Нганну поступився нокаутом у другому раунді.

Наступний свій поєдинок Франсіс проведе проти бразильця Ренана Феррейри, який є чемпіоном промоції PFL. Бій відбудеться 19 жовтня. Місце проведення зустрічі стане відомим пізніше.