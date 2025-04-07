Хргович: Я б нокаутував Джойса, якби був у найкращій формі

Хорват Філіп Хргович (18-1, 14 КО) похвалив Джо Джойса (16-4, 15 КО) за стійкість, але додав, що якби був у найкращій формі, то нокаутував би британця.

Про це він заявив на прессконференції.

"Я чекав на складний бій. Я знав, що він сильний, іде вперед без упину. Я не був у своїй найкращій формі, у мене було лише кілька тижнів підготовки, але вважаю, що я контролював бій і доніс важчі, та найкращі удари. Я виграв, і я справді радий. Джойс напирає без зупинок. Він підвищував свій темп. Він почав повільно і викидав безліч ударів наприкінці. Я знав, що таке буде, але, як я казав, я не був у своїй найкращій формі. Але я зробив це. У мене відкрилося друге дихання у 9-10 раундах. Я виграв. Я вважаю, що я виграв як мінімум 7-8 раундів. Вважаю, що в нього чудова функціональність. Він здивував мене тим, що тримав усі ці удари. Але як я казав, я не був у своїй найкращій формі. Зазвичай я викидаю більше ударів, і я мав його фінішувати, якби був у найкращій формі. Я був трохи обережним, тому що знав, що я не в найкращій формі. Але він справді міцний", – сказав Філіп.

Нагадаємо, за підсумками 10 раундів Хргович здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Після бою Філіп також заявив, що хоче провести реванш із Даніелем Дюбуа.