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Хргович: Я б нокаутував Джойса, якби був у найкращій формі

Руслан Травкін — 7 квітня 2025, 12:15
Хргович: Я б нокаутував Джойса, якби був у найкращій формі
Філіп Хргович
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Хорват Філіп Хргович (18-1, 14 КО) похвалив Джо Джойса (16-4, 15 КО) за стійкість, але додав, що якби був у найкращій формі, то нокаутував би британця.

Про це він заявив на прессконференції.

"Я чекав на складний бій. Я знав, що він сильний, іде вперед без упину. Я не був у своїй найкращій формі, у мене було лише кілька тижнів підготовки, але вважаю, що я контролював бій і доніс важчі, та найкращі удари. Я виграв, і я справді радий.

Джойс напирає без зупинок. Він підвищував свій темп. Він почав повільно і викидав безліч ударів наприкінці. Я знав, що таке буде, але, як я казав, я не був у своїй найкращій формі.

Але я зробив це. У мене відкрилося друге дихання у 9-10 раундах. Я виграв. Я вважаю, що я виграв як мінімум 7-8 раундів.

Вважаю, що в нього чудова функціональність. Він здивував мене тим, що тримав усі ці удари. Але як я казав, я не був у своїй найкращій формі. Зазвичай я викидаю більше ударів, і я мав його фінішувати, якби був у найкращій формі. Я був трохи обережним, тому що знав, що я не в найкращій формі. Але він справді міцний", – сказав Філіп. 

Нагадаємо, за підсумками 10 раундів Хргович здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Після бою Філіп також заявив, що хоче провести реванш із Даніелем Дюбуа.

Бокс Джо Джойс Філіп Хргович

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