Хргович оцінив шанси здолати Джойса

Хорватський боксер Філіп Хргович (17-1, 14 КО) шкодує, що до бою з Джо Джойсом (16-3, 15 КО) не зможе провести повноцінний тренувальний табір, але все одно впевнений у своїй перемозі.

Про це він сказав у для BoxNation.

"Я прийняв бій на короткому повідомленні. Я б дуже хотів, щоб мій табір продовжився на кілька тижнів довше. Я не маю часу на повноцінний 8-тижневий або 10-тижневий табір, як я зазвичай роблю, але я був у пристойній формі. Тож на бій я вийду у нормальній формі, але не чудовій. Я думаю, навіть у цій формі, якщо я боксуватиму тактично розумно і якщо я буду обережним, то я можу побити його", – сказав Філіп.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку Джо зазнав поразки від земляка Дерека Чісори одноголосним рішенням суддів. Загалом Джойс програв три з чотирьох своїх останніх поєдинків.

Свій останній бій Хргович провів у травні 2024 року. Хорват достроково поступився Даніелю Дюбуа.