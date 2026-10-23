Колишній міністр розвитку громад та територій України отримав посаду у ФБУ

Колишній міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба отримав посаду у Федерації баскетболу.

Про це повідомила пресслужба ФБУ.

Так, політик разом із Наталією Жержеруновою став членом Виконкому федерації. Окрім того, Кулебу призначено на посаду голови Опікунської ради Федерації.

"На новій посаді він зосередиться на підтримці та розвитку українського баскетболу, розширенні співпраці з партнерами, залученні додаткових ресурсів для реалізації проєктів Федерації, розвитку спортивної інфраструктури та популяризації баскетболу серед дітей і молоді", – йдеться у повідомленні організації.

Олексій Кулеба з січня 2023 року по березень 2024-го був заступником керівника Офісу президента України, а після цього до липня 2026-го обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України.

Як зауважили у ФБУ, Кулеба є не тільки вболівальником – політик має звання кандидата у майстри спорту з баскетболу.

Напередодні стало відомо про політичний скандал у чемпіонаті Греції з баскетболу – місцеву голову Федерації заарештували, ще декількох фігурантів розшукують.