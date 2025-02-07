Танець щура у виконанні Усика став хітом у соціальних мережах

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик підтримав популярний челенедж у соцмережах "танець щура".

Британське видання Sky Sports перетворило рухи українця з тренувального табора на трендове відео, яке розриває зараз медіапростір.

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Менш ніж за добу ролик з Усиком набрав понад 500 тисяч переглядів та більш ніж 50 тисяч лайків.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в гевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів. Проте абсолютне чемпіонство в дивізіоні не стояло на кону, оскільки влітку Усик добровільно звільнив титул IBF. Нині цей пояс належить іншому британцеві Даніелю Дюбуа.