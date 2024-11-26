Все буде так само, як і в першому бою: Непереможний британський боксер висловився про реванш Усик – Ф'юрі

Британець Фабіо Вордлі (18-0-1, 17 КО) вважає, що реванш Усик – Ф'юрі пройде за схожим сценарієм із першим поєдинком.

Про це він сказав для TalkSport.

"Я думаю, що буде багато схожого, якщо чесно. Усик вийде на бій з таким же настроєм, як і на всі свої бої, з вузьким фокусом – прямо в ціль, не пропускаючи ударів, не пропускаючи кроків.

Фʼюрі казав, що його табір не був ідеальним, або він був не в найкращому місці, або не в найкращій формі, або що-небудь ще, хто знає.

Тож, можливо, ця поразка була тим, що йому було потрібно, щоб повернутися на всі 100 відсотків, і, можливо, він вийде інакшим.

Але якби я ставив на це гроші, я б сказав, що все відбудуться приблизно так само, як і в першому бою", – сказав Вордлі.