"Боляче впаде та вдариться головою": Ф'юрі залишив меседж росіянину перед очним боєм

Денис Іваненко — 6 лютого 2026, 15:54
Британський хевівейтер Тайсон Ф'юрі висловився про свій перший бій після повернення з боксерської пенсії.

Його слова цитує Boxing News 24.

Суперником 37-річного бійця стане Арсланбек Махмудов. "Циганський король" переконаний, що росіянин, який виступає під канадським прапором, не створить йому жодних проблем на ринзі.

"Мені шкода всіх, хто хоче зі мною битися цього року. Бідний старик Махмудов – тебе це особливо стосується. Ти навіть не зможеш мене вдарити. Хтось боляче впаде та вдариться головою", – сказав Ф'юрі.

Зазначимо, що поєдинок відбудеться 11 квітня у Великій Британії. Востаннє зірковий Ф'юрі виходив на ринг наприкінці 2024 року, коли поступився в реванші Олександру Усику.

Після того фіаско британець вирішив повісити рукавички на цвях, але в січні 2026 року оголосив про повернення. Загалом на професійному рівні "Циганський король" провів 37 боїв, у яких здобув 34 перемоги при одній нічиїй та двох поразках.

36-річний Махмудов на профі-рингу бився 23 рази. В його пасиві є дві поразки – від Агіта Кабаєла та Гвідо Віанелло.

