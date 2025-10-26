Фʼюрі – про бій Вордлі та Паркера: Рефері втрутився після кількох ударів без відповіді

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Фʼюрі (34-2-1, 24 КО) прокоментував бій між Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) та Джозефом Паркером (36-4, 24 КО), який відбувся 25 жовтня у Лондоні.

Про це боксер заявив у соцмережах.

" Я рахував, що Джо вигравав приблизно чотири раунди, коли ми заходили в одинадцятий. Але це ж суперважка вага – не можна піти "поплавати" й залишитися сухим. Це стара, але правдива фраза: він "намок", і, знаєте, рефері втрутився після кількох ударів без відповіді — таке трапляється. У боксі суперважкої ваги можна потрапити під удар у будь-який момент – я це добре знаю", – сказав Тайсон.

Нагадаємо, бій між Фабіо Вордлі та Джозефом Паркером завершився у 11 раунді. Британець здобув перемогу нокаутом та став претендентом на поєдинок проти абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усик (24-0, 15 КО).

