Розгулює Шотландією в самому лише кілті: Ф'юрі приміряв незвичний образ заради телесеріалу

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі знову привернув до себе увагу на вулицях тихого шотландського містечка.

36-річний британець з’явився у центрі Грантаун-он-Спей у самій лише кілті, без сорочки, але з краваткою на шиї – все це заради зйомок другого сезону популярного шоу "At Home with The Furys" для Netflix.

Камери стримінгового гіганта вже кілька тижнів стежать за кожним кроком "Циганського короля", і момент, коли він топлес прогулюється у традиційному шотландському вбранні, точно потрапив у об’єктиви.

Місцеві мешканці були вражені такою несподіваною появою зірки боксу – багато хто поспішив зробити селфі, а Ф’юрі охоче позував і навіть вітався з перехожими через дорогу.

Сам боксер виклав відео цього епізоду у своєму Instagram, підписавши його символічно: "Freedom".

Нагадаємо, що Ф’юрі не виходив у ринг після другої поразки від Олександра Усика у грудні. Після бою він оголосив про завершення кар’єри, вже вп’яте, але публічно не виключає повернення.