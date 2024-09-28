Ф'юрі – про реванш з Усиком: Я не буду виходити на ринг заради перемоги суддівським рішенням, я нокаутую його

Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) заявив, що він не збирається перемагати суддівським рішенням чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО) у реванші.

Його слова передає Talk Sport.

"Усе дуже просто. Я повинен нокаутувати цього з*сранця, і це не секрет. Я вважаю, що перебоксував його в першому бою. Я впевнений, що переміг його за очками, але цього разу я не буду виходити туди заради перемоги суддівським рішенням.

Я пам'ятаю, як дуже добре відбоксував у першому бою з Вайлдером, але мені не віддали рішення. Я зробив те ж саме в іншому поєдинку, який провів 3-4 місяці тому. У другому бою з Вайлдером я вийшов, щоб нокаутувати цього з*сранця, і ми знаємо, що сталося. У другому поєдинку з Усиком я також збираюся нокаутувати цього з*сранця", – сказав Ф'юрі.