Пітер Ф'юрі: Верховен – серйозний боєць, нас очікує чудовий бій з Усиком

Олександр Булава — 28 лютого 2026, 17:15
Ріко Верховен
Getty Images

Пітер Ф'юрі, тренер нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, оцінив майбутній бій свого підопічного з чемпіоном WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Його слова передає Boxing News 24.

"Люди повинні підтримати цей бій, бо я можу вам сказати зараз: я точно не збираюся з'являтися на світовій арені й ганьбити себе та свого бійця. Верховен – серйозний боєць, тож це буде чудовий поєдинок. Повірте мені.

Усик – неймовірний чемпіон. Я поважаю його як бійця, як боксера і як людину. І я поважаю Ріко. Тож я зроблю свою роботу й отримаю від цього задоволення, а яким буде результат – таким він і буде", – сказав Ф'юрі.

Верховен завершив кар'єру в промоушені Glory минулого року, де він утримував титул чемпіона у важкій вазі протягом вражаючих 4418 днів у найбільшій кікбоксинговій організації світу. Він ніколи не приховував, що шукає нових викликів поза кікбоксингом.

Нагадаємо, бій відбудеться 23 травня Гізі, Єгипет. На кону стоятиме титул WBC у надважкій вазі. Трансляція буде доступна на DAZN.

Олександр Усик Пітер Ф'юрі Ріко Верховен

Олександр Усик

