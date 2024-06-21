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Ф’юрі змирився з тим, що не переможе Усика за очками

Игорь Чернявский — 21 червня, 14:55
Ф’юрі змирився з тим, що не переможе Усика за очками

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) розуміє, що він може перемогти Олександра Усика (22-0, 14 КО) лише нокаутувавши його.

Про це він розповів у новому випуску Furocity.

"Мені потрібно дістати його, бо я не отримаю перемогу суддівським рішенням. І це дуже прикро, тому що досить важко просто виграти бій, не говорячи вже перемогу нокаутом. Але я впевнений і з нетерпінням чекаю на цей поєдинок", — сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, раніше Міністр Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх повідомив, що бій-реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року.

Напередодні Тайсон прокоментував скандальний інцидент в одному з барів Англії.

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