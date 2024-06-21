Ф’юрі змирився з тим, що не переможе Усика за очками

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) розуміє, що він може перемогти Олександра Усика (22-0, 14 КО) лише нокаутувавши його.

Про це він розповів у новому випуску Furocity.