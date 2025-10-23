Українська правда
Фʼюрі розповів, чи повернеться у бокс

Володимир Варуха — 23 жовтня 2025, 20:01
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Фʼюрі (34-2-1, 24 КО) розповів, чи планує повертатися у бокс після двох поразок від Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Слова боксера цитує Sky Sports.

"У мене немає причин повертатися до боксу. Мені 37 років, і з них 25 я провів у рингу. Навіщо мені повертатись? Я бився за гроші та титули, але зараз у мене стільки грошей, що я їх не зможу витратити. І титулів я завоював неймовірну кількість. Чи зробило це мене щасливішим? Ні. Чи мені подобалося боротися за пояси? Так. Сам шлях, боротьба і підйом до вершини завжди кращі, це правило", – сказав Фʼюрі.

Також Фʼюрі розповів, що незважаючи на хороше самопочуття, він не хоче "спокушати долю" та отримати серйозну травму.

Нагадаємо, "Циганський король" двічі поступився українському чемпіону Олександру Усик, а після цих боїв оголосив про завершення карʼєри.

Раніше Френк Воррен повідомляв, що Фʼюрі хотів провести бій проти Усика у 2026 році

