Захожий закрив поразку нокаутом у поєдинку з представником Таїланду

Олександр Булава — 26 жовтня 2025, 18:51
Олександр Захожий
Getty Images

Український боксер надважкої ваги Олександр Захожий (20-1, 16 КО) провів перший бій з листопада 2024 року.

Про це повідомляє LuckyPunch.

Українець виступив на вечорі боксу у таїландській провінції Патхумтхані, де здобув перемогу ефектним нокаутом.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Олександр зазнав першої поразки у професійній кар'єрі. Українець програв бій представнику Косово Лабіноту Ксоджаю (21-3, 16 КО) та втратив титул EBU.

Напередодні Олександр заявив, що хотів би провести бій проти ексчемпіона світу Деонтея Вайлдера.

