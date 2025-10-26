Захожий закрив поразку нокаутом у поєдинку з представником Таїланду

Український боксер надважкої ваги Олександр Захожий (20-1, 16 КО) провів перший бій з листопада 2024 року.

Про це повідомляє LuckyPunch.

Українець виступив на вечорі боксу у таїландській провінції Патхумтхані, де здобув перемогу ефектним нокаутом.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Олександр зазнав першої поразки у професійній кар'єрі. Українець програв бій представнику Косово Лабіноту Ксоджаю (21-3, 16 КО) та втратив титул EBU.

Напередодні Олександр заявив, що хотів би провести бій проти ексчемпіона світу Деонтея Вайлдера.