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Ф'юрі назвав вирішальний фактор у поєдинку Юбенк – Бенн

Олександр Булава — 25 квітня 2025, 20:10
Ф'юрі назвав вирішальний фактор у поєдинку Юбенк – Бенн
Тайсон Ф'юрі
Getty Images

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі вважає, що вага Кріса Юбенка-молодшого (34-3, 25 КО) зіграє вирішальний фактор у поєдинку проти Конора Бенна (23-0, 14 KO).

Цитує Тайсона talkSport.

"Їх бій це питання ваговій категорії.

Якщо це буде перша середня вага, то переможцем буде Конор Бенн. Якщо це буде в середній вазі, то, ймовірно, Кріс Юбенк-молодший", – сказав Ф'юрі.

Бій між двома британцями відбудеться 26 квітня у Лондоні на стадіоні Тоттенгема.

Юнбек у жовтні переміг Каміла Шеремету. Водночас Бенн останній раз виходив у ринг у лютому минулого року, коли здолав Петера Добсона.

Напередодні Баррі Джонс назвав ключовий фактор у поєдинку між Крісом та Конором.

Тайсон Ф'юрі Кріс Юбенк Конор Бенн

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