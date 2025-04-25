Ф'юрі назвав вирішальний фактор у поєдинку Юбенк – Бенн
Тайсон Ф'юрі
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Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі вважає, що вага Кріса Юбенка-молодшого (34-3, 25 КО) зіграє вирішальний фактор у поєдинку проти Конора Бенна (23-0, 14 KO).
Цитує Тайсона talkSport.
"Їх бій це питання ваговій категорії.
Якщо це буде перша середня вага, то переможцем буде Конор Бенн. Якщо це буде в середній вазі, то, ймовірно, Кріс Юбенк-молодший", – сказав Ф'юрі.
Бій між двома британцями відбудеться 26 квітня у Лондоні на стадіоні Тоттенгема.
Юнбек у жовтні переміг Каміла Шеремету. Водночас Бенн останній раз виходив у ринг у лютому минулого року, коли здолав Петера Добсона.
Напередодні Баррі Джонс назвав ключовий фактор у поєдинку між Крісом та Конором.