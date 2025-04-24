Ексчемпіон світу назвав ключовий фактор у поєдинку Юбенк – Бенн

Колишній чемпіон світу Баррі Джонс вважає, що джеб Кріса Юбенка-молодшого (34-3, 25 КО) зіграє вирішальний фактор у поєдинку проти Конора Бенна (23-0, 14 KO).

Цитує боксера The Ring.

"Я думаю, що зараз це ближчий бій, ніж це було, коли його збиралися вперше зробити пару років тому. І беручи до уваги нинішню форму – вони виглядали не дуже в останніх поєдинках, важко вибрати переможця. Але я все ще віддаю перевагу Крісу Юбенку-молодшому. Я думаю, що джеб буде для нього ключовим.

Думаю, люди забувають про його досвід. Люди говорять про його розміри, але я думаю, що розмах рук та зріст будуть для нього вагомими факторами, плюс природна вага, а також його джеб і швидкість стопи. Я думаю, що це буде важко для Конора Бенна, який має швидкі руки та швидкі ноги, але не думаю, що він зможе скоротити розрив.

Бенну буде важко, якщо джеб Юбенка буде таким же ефективним, як це було в минулому", – розповів Джонс.