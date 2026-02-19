Воррен – про те, що Ф’юрі готуватиметься до бою з росіянином без тренера: Він знає, що йому треба робити

Промоутер Френк Воррен висловився про те, чи буде Тайсон Ф'юрі (34-2, 24 КО) самотужки готуватись до поєдинку проти Арсланбека Махмудова (21-2, 19 КО).

Про це він розповів у коментарі Sky Sports Boxing.

За його словами, "Циганському королю" потрібна у куті правильна людина, яка не буде вчити боксу 37-річного Тайсона.

"Він знає, що йому треба робити, у нього чудовий боксерський розум. Ніхто не навчить його боксувати, бо він і так це вміє й сам знає, що має робити. А що стосується кута... У нього буде найкраща команда в той вечір, яка про нього подбає", – заявив засновник компанії "Queensberry Promotions".

Двобій Ф'юрі – Махмудов запланований на 11 квітня 2026 року на арені футбольного клубу Тоттенгем у Лондоні. Це буде перший поєдинок британця із грудня 2024-го, коли він вдруге поспіль програв Олександру Усику.

Тайсон зізнався, що його родина негативно відреагувала на рішення відновити професійну кар'єру. "Циганський король" вже спрогнозував раунд, у якому нокаутує Махмудова.

Наступний суперник британського супертяжа спробує оформити свою 22-гу перемогу на профі-рингу. У своєму останньому бою росіянин, який виступає за Канаду, за одноголосним рішенням суддів переміг британця Девіда Аллена.