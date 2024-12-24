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Богачук – це щось: колишній чемпіон світу вражений перемогою українця над Девісом

Микола Дендак — 24 грудня 2024, 13:31
Богачук – це щось: колишній чемпіон світу вражений перемогою українця над Девісом
Getty Images

Колишній чемпіон світу Шон Портер (31-4-1, 17 КО) вражений перемогою Сергія Богачука (25-2, 24 КО) над британцем Ішмаелем Девісом (13-2, 6 КО) в андеркарді реваншу Усик – Ф’юрі.

Про це він написав у своїх соцмережах.

"Богачук – це щось! Я поважаю його. Я думав, що з Богачуком давно покінчено, а він продовжує пробивати свій шлях до легенди", – йдеться в пості.

Нагадаємо, у другому раунді українець відправив суперника у нокдаун, але Девіс продовжив бій. Вже у шостому раунді Ішмаель не зміг продовжити поєдинок. Таким чином, Богачук достроково переміг.

У андеркарді реваншу Усик – Ф’юрі провели бої ще двоє українців. Андрій Новицький захистив титул WBC International, а Даніель Лапін захистив титул WBA Continental та здобув пояс IBF Continental.

Олександр Усик Сергій Богачук Тайсон Ф’юрі Шон Портер Ішмаель Девіс

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