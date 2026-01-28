Туз повернувся, – Ф'юрі висловився про свій майбутній бій з росіянином

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) висловився про своє рішення провести бій з росіянином Арсланбеком Махмудовим (21-2, 19 KO).

Емоціями британець поділився в етері Netflix.

"Дуже радий повернутись, моє сердце завжди належало боксу. Хто-небудь, передайте королю, що туз повернувся", – заявив Ф'юрі.

Також про майбутнє протистояння висловився й росіянин, який виступає під прапором Канади. За його словами, він неймовірно радий можливості побитись із "Циганським королем" та готовий "влаштувати війну".

Бій Тайсона Ф'юрі та Арсланбека Махмудова відбудеться 11 квітня у Великій Британії. Точне місце поєдинку стане відоме пізніше.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі оголосив про своє повернення на ринг на початку січня 2026 року. Британець проводить тренувальний табір з українцем Олександром Захожим.

Колишній чемпіон світу востаннє виходив на ринг у грудні 2024 року, коли зазнав поразки у реванші з Олександром Усиком.