Туз повернувся, – Ф'юрі висловився про свій майбутній бій з росіянином
Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) висловився про своє рішення провести бій з росіянином Арсланбеком Махмудовим (21-2, 19 KO).
Емоціями британець поділився в етері Netflix.
"Дуже радий повернутись, моє сердце завжди належало боксу. Хто-небудь, передайте королю, що туз повернувся", – заявив Ф'юрі.
Також про майбутнє протистояння висловився й росіянин, який виступає під прапором Канади. За його словами, він неймовірно радий можливості побитись із "Циганським королем" та готовий "влаштувати війну".
Бій Тайсона Ф'юрі та Арсланбека Махмудова відбудеться 11 квітня у Великій Британії. Точне місце поєдинку стане відоме пізніше.
Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі оголосив про своє повернення на ринг на початку січня 2026 року. Британець проводить тренувальний табір з українцем Олександром Захожим.
Колишній чемпіон світу востаннє виходив на ринг у грудні 2024 року, коли зазнав поразки у реванші з Олександром Усиком.