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Станіоніс: Енніс у бою з Чухаджяном пропускав удари

Руслан Травкін — 18 березня 2025, 16:10
Станіоніс: Енніс у бою з Чухаджяном пропускав удари
Matchroom boxing

Володар титулу WBA в напівсередній вазі (66,7 кг) Еймантас Станіоніс висловився про свого наступного суперника американця Джарона Енніса (33-0, 29 КО). Литовець відмітив, що майбутній опонент не найкраще себе проявив проти українця Карена Чухаджяна (24-3, 13 КО).

Його слова цитує Boxingscene.com.

"У своєму останньому бою проти Чухаджяна він не показав себе з кращого боку, пропускав удари. Але він хотів зробити цей бій захоплюючим. А потім люди сказали: "О, та він не такий уже й хороший". Але це бокс – тут усі пропускають удари", – зазначив Еймантас.

Еймантас додав, що Джарон дійсно не даремно вважається топовим боксером у цій вазі.

"Він не просто так номер один у дивізіоні, він чудовий боксер. У нього є всі навички: він може перемикатися, може бити та боксувати, діяти поблизу та на дистанції. Він блискучий боєць", – заявив литовець.

Нагадаємо, поєдинок між ними відбудеться 12 квітня 2025 року в Атлантік-Сіті (США).

Бокс Карен Чухаджян Джарон Енніс

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