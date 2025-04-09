Станіоніс: Хочу нокаутувати Енніса

Володар титулу WBA в напівсередній вазі (66,7 кг) Еймантас Станіоніс (15-0, 9 КО) готовий нокаутувати Джарона Енніса (33-0, 29 КО). 30-річний європеєць заявив, що в боксі можна достроково перемогти будь-якого суперника.

Про це литовський боксер заявив для FigthHype.

"Бокс – жорсткий спорт. Ніколи не знаєш, що станеться у рингу. Це дуже непередбачуваний спорт. Подивимося, що станеться. Але немає такого бійця, якого неможливо фінішувати.

Чи можу нокаутувати Енніса? Звісно ж, можу! Але це бокс. Так само і він може мене. Я знаю, що мені все під силу. Я вперто тренуюсь. Я сфокусований. Не відчуваю страху. Хочу зробити щось таке, що, на думку вболівальників, зробити нереально", – заявив Еймантас.