Непереможний чемпіон назвав фаворита бою Канело – Кроуфорд
Чемпіон IBF у напівсередній вазі Джарон Енніс вважає Сауля Альвареса (62-2-2, 39 КО) фаворитом у поєдинку у першій середній вазі з Теренсом Крофордом (40-0, 31 КО).
Про це боксер розповів у коментарі Fight Hub TV.
"У цьому бою варто схилятися до Канело, адже він уже тривалий час виступає у цій ваговій категорії. Він бив великих хлопців. Кроуфорд трохи менший. Канело насправді не є природженим бійцем другої середньої ваги. Він мав би виступати у 160 фунтах (у середній вазі – прим.). Але він завдає шкоди суперникам. Він збиває їх з ніг.
Ці хлопці у день бою значно більші за нього, я знаю це напевно. Вони важать близько 90 кілограмів у день бою, Канело все одно збиває їх з ніг. Це буде чудовий бій. Фанати хочуть його побачити, тож нехай так і буде", – сказав Енніс.
Нагадаємо, в останньому поєдинку, який відбувся 14 вересня 2024 року в Лас-Вегасі, Альварес розділив ринг із пуерто-риканським боксером Едгаром Берлангою. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Канело одноголосним рішенням суддів.
Кроуфорд у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).