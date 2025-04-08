Непереможний чемпіон назвав фаворита бою Канело – Кроуфорд

Чемпіон IBF у напівсередній вазі Джарон Енніс вважає Сауля Альвареса (62-2-2, 39 КО) фаворитом у поєдинку у першій середній вазі з Теренсом Крофордом (40-0, 31 КО).

Про це боксер розповів у коментарі Fight Hub TV.

"У цьому бою варто схилятися до Канело, адже він уже тривалий час виступає у цій ваговій категорії. Він бив великих хлопців. Кроуфорд трохи менший. Канело насправді не є природженим бійцем другої середньої ваги. Він мав би виступати у 160 фунтах (у середній вазі – прим.). Але він завдає шкоди суперникам. Він збиває їх з ніг.

Ці хлопці у день бою значно більші за нього, я знаю це напевно. Вони важать близько 90 кілограмів у день бою, Канело все одно збиває їх з ніг. Це буде чудовий бій. Фанати хочуть його побачити, тож нехай так і буде", – сказав Енніс.