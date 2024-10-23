Енніс: Цього разу я тиснутиму на Чухаджяна

Чемпіон IBF у напівсередній вазі американець Джарон Енніс (32-0, 29 КО) заявив, що буде тиснути на українця Карена Чухаджяна (24-2, 13 КО), а також пояснив, що вдруге вийде на бій з українцем через правила Міжнародної боксерської федерації.

Про це Енніс сказав YSM Sports Media.

"Перед кожним боєм вони будуть говорити те чи інше. Мені все одно. Я роблю це для себе. Я збираюся влаштувати шоу. Перш за все, Чухаджян – обов'язковий претендент. Він повернувся на першу сходинку, і з IBF кожен повинен битися в обов'язковому порядку прямо зараз.

Ми повинні робити те, що маємо. Прибрати його з дороги, розібратися з справами і влаштувати шоу. Прибрати його звідти, зробити заяву і рухатися далі. Я не дивлюся на нього крізь пальці. Я зосереджуся на Карені. Цього разу я на нього тиснутиму. Це буде красиве шоу. Ще один нокаут, але я збираюся отримати від нього задоволення".

Поєдинок Енніс – Чухаджян відбудеться 9 листопада у Філадельфії, США.

Нагадаємо, боксери провели бій на початку 2023 року. Тоді Карен став першим за 6 років суперником Джарона, який протримався 12 раундів, але всі три судді віддали перемогу американцю.