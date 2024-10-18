Я покажу шоу: Енніс – про бій з Чухаджяном

Чемпіон IBF у напівсередній вазі американець Джарон Енніс (32-0, 29 КО) заявив, що буде діяти по-іншому у другому бою проти українця Карена Чухаджяна (24-2, 13 КО).

Про це американський боксер розповів у коментарі Fight Hub TV.

"Я бився з ним раніше та переміг його. Я знаю, що я маю зробити. Ми змусимо це працювати, адже я маю дещо для нього.

Я підійду до Чухаджяна, як до будь-якого іншого поєдинку Залишатимуся сфокусованим, наполегливо працюватиму і результат прийде. Я переглянув наш бій три чи чотири рази та побачив деякі речі, в яких я знаю, що можу стати кращими. Тут річ не в ньому, а в мені.

На цей раз буде зовсім по-іншому. Я не шукатиму нокаут, я там бавитимуся, показуватиму шоу. У цьому ключі. Коли ти там насолоджуєшся, то нокаут прийде", – сказав Енніс.