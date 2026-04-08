Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Руїс – про можливу битву проти Ітауми: Наш бій був би дуже жорстким

Софія Кулай — 8 квітня 2026, 11:07
Енді Руїс
instagram.com/andy_destroyer13

Колишній чемпіон світу Енді Руїс (35-2-1, 22 KO) висловився про можливий бій проти Мозеса Ітауми (14-0, 12 КО).

Його слова наводить GiveMeSport.

Він переконаний, що зміг би здолати непереможеного британця.

"Думаю, наш бій з Ітаумою був би дуже жорстким. До того ж я був як Патрік Стар – просто відпочивав під каменем, поки всі інші билися, програвали й проходили через усе це. Тож я повернуся свіжим і зовсім іншим, ніж раніше", – сказав Руїс.

Також Енді прокоментував своє бажання провести трилогію з іншим зірковим супертяжем Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, що востаннє Руїс бився влітку 2024 року. Його поєдинок із Джарреллом Міллером завершився внічию.

Натомість "Новий Майк Тайсон" наприкінці березня 2026-го переміг нокаутом Джермейна Франкліна. Ітаума є лідером світового рейтингу WBO у гевівейті.

Раніше 36-річний американський боксер отримав виклик від британця Г'юї Ф'юрі.

Енді Руїс Мозес Ітаума

Енді Руїс

Останні новини