Руїс – про можливу битву проти Ітауми: Наш бій був би дуже жорстким

Колишній чемпіон світу Енді Руїс (35-2-1, 22 KO) висловився про можливий бій проти Мозеса Ітауми (14-0, 12 КО).

Його слова наводить GiveMeSport.

Він переконаний, що зміг би здолати непереможеного британця.

"Думаю, наш бій з Ітаумою був би дуже жорстким. До того ж я був як Патрік Стар – просто відпочивав під каменем, поки всі інші билися, програвали й проходили через усе це. Тож я повернуся свіжим і зовсім іншим, ніж раніше", – сказав Руїс.