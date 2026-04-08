Руїс – про можливу битву проти Ітауми: Наш бій був би дуже жорстким
Колишній чемпіон світу Енді Руїс (35-2-1, 22 KO) висловився про можливий бій проти Мозеса Ітауми (14-0, 12 КО).
Його слова наводить GiveMeSport.
Він переконаний, що зміг би здолати непереможеного британця.
"Думаю, наш бій з Ітаумою був би дуже жорстким. До того ж я був як Патрік Стар – просто відпочивав під каменем, поки всі інші билися, програвали й проходили через усе це. Тож я повернуся свіжим і зовсім іншим, ніж раніше", – сказав Руїс.
Також Енді прокоментував своє бажання провести трилогію з іншим зірковим супертяжем Ентоні Джошуа.
Нагадаємо, що востаннє Руїс бився влітку 2024 року. Його поєдинок із Джарреллом Міллером завершився внічию.
Натомість "Новий Майк Тайсон" наприкінці березня 2026-го переміг нокаутом Джермейна Франкліна. Ітаума є лідером світового рейтингу WBO у гевівейті.
Раніше 36-річний американський боксер отримав виклик від британця Г'юї Ф'юрі.