Це головний план: Гірн хоче влаштувати для свого боксера бій з Берінчиком

Промоутер Едді Гірн хоче влаштувати об’єднавчий бій між своїм клієнтом Шакуром Стівенсоном (22-0, 10 КО) та українцем Денисом Берінчиком (19-0, 9 КО).

Про це він розповів у інтерв’ю Boxing News.

"Думаю, головний план – побитися з Берінчиком за об ’єднання титулів. Хоча, можуть бути деякі проблеми з Top Rank. Думаю, якщо не Берінчик, то наступним суперником Шакура стане Скофілд або Кордіна", – сказав Гірн.

Зазначимо, що Стівенсон – чемпіон світу в легкій вазі по лінії WBC, а Берінчик володіє титулом WBO. Нагадаємо, українець здобув пояс 18 травня завдяки сенсаційній перемозі над Еммануелем Наваррете.

Нещодавно про бій з Берінчиком заговорив перспективний американець Кейшон Девіс, який є обов’язковим претендентом на титул Дениса.