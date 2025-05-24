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Скофілд зустрінеться з Фармером в андеркарді бою Пол – Чавес

Олександр Булава — 24 травня 2025, 11:45
Скофілд зустрінеться з Фармером в андеркарді бою Пол – Чавес
Флойд Скофілд
Getty Images

В андеркард поєдинку між Хуліо Сезаром Чавесом-молодшим (54-6-1, 34 КО) та блогером Джейком Полом (11-1, 7 КО) додано чотири поєдинки.

Про це повідомляє Most Valuable Promotions.

Американський легковаговик Флойд Скофілд (18-0, 12 КO), у якого в лютому зірвався бій проти Шакура Стівенсона, зустрінеться із земляком Тевіном Фармером (33-8–1, 8 KO).

У ліміті напівсередньої ваги мексиканець Рауль Куріель (15-0-1, 13 КО) битиметься з Віктором Есекілем Родрігесом (16-0-1, 9 КО) з Уругваю. ТАкож в цій ваговій категорії Авіус Гріффін (17-0, 16 КО) проведе бій із Джуліаном Родрігесом (23-1, 14 КО);

У жіночій першій найлегшій вазі Наомі Валле (14-0, 9 КО) з Коста-Ріки зустрінеться з мексиканкою Ешлі Фелікс (7-3, 1 КО)

Нагадаємо, бій Джейк Пол – Хуліо Сезар Чавес-молодший відбудеться 28 червня на "Honda Center" в Анагаймі, США.

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