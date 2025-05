Скофілд зустрінеться з Фармером в андеркарді бою Пол – Чавес

🚨4 NEW FIGHTS ADDED TO PAUL VS CHAVEZ!🚨



🥊Floyd “Kid Austin” Schofield (18-0) vs. Tevin Farmer (33-8-1) – 135 lbs

🥊Avious Griffin (17-0) vs. Julian Rodriguez (23-1) – 147 lbs

🥊Raul “Cugar” Curiel (15-0) vs. Victor Rodriguez (16-0) – 147 lbs

🥊Naomy Valle (14-0) vs. Ashley… pic.twitter.com/A2dJRVKmdf