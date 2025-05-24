Скофілд зустрінеться з Фармером в андеркарді бою Пол – Чавес

В андеркард поєдинку між Хуліо Сезаром Чавесом-молодшим (54-6-1, 34 КО) та блогером Джейком Полом (11-1, 7 КО) додано чотири поєдинки.

Про це повідомляє Most Valuable Promotions.

Американський легковаговик Флойд Скофілд (18-0, 12 КO), у якого в лютому зірвався бій проти Шакура Стівенсона, зустрінеться із земляком Тевіном Фармером (33-8–1, 8 KO).

У ліміті напівсередньої ваги мексиканець Рауль Куріель (15-0-1, 13 КО) битиметься з Віктором Есекілем Родрігесом (16-0-1, 9 КО) з Уругваю. ТАкож в цій ваговій категорії Авіус Гріффін (17-0, 16 КО) проведе бій із Джуліаном Родрігесом (23-1, 14 КО);

У жіночій першій найлегшій вазі Наомі Валле (14-0, 9 КО) з Коста-Ріки зустрінеться з мексиканкою Ешлі Фелікс (7-3, 1 КО)

🚨4 NEW FIGHTS ADDED TO PAUL VS CHAVEZ!🚨



🥊Floyd “Kid Austin” Schofield (18-0) vs. Tevin Farmer (33-8-1) – 135 lbs

🥊Avious Griffin (17-0) vs. Julian Rodriguez (23-1) – 147 lbs

🥊Raul “Cugar” Curiel (15-0) vs. Victor Rodriguez (16-0) – 147 lbs

🥊Naomy Valle (14-0) vs. Ashley… pic.twitter.com/A2dJRVKmdf — Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) May 23, 2025

Нагадаємо, бій Джейк Пол – Хуліо Сезар Чавес-молодший відбудеться 28 червня на "Honda Center" в Анагаймі, США.